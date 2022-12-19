Москва, 19 декабря, 2022, 14:29 — ИА Регнум. Организация Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) ставит своей целью урегулирование противоречий между членами организации и недопущение дестабилизации. Об этом 19 декабря заявил генеральный секретарь Организации Договора о коллективной безопасности Станислав Зась на пресс-конференции по результатам работы данной организации в текущем году.

Иван Шилов ИА REGNUM ОДКБ

Он подтвердил планы по проведению учений ОДКБ в Киргизии, которые ранее были перенесены на более поздний срок.

По словам генсека ОДКБ, организация рассчитывает, что документ о совместных мерах по оказанию поддержки Армении будет принят после доработки.

Он напомнил, что по результатам работы миссии ОДКБ в Армении был подготовлен проект решения Совета коллективной безопасности о совместных мерах по оказанию помощи этой стране, который был рассмотрен на сессии Совета коллективной безопасности 23 ноября 2022 года в Ереване.

«Я хотел бы рассчитывать, что после соответствующей доработки мы выйдем на принятие двух очень важных взаимодополняющих документов — решения Совета коллективной безопасности об оказании помощи Армении и заявления Совета министров иностранных дел ОДКБ в поддержку усилий по достижению мира в регионе Южного Кавказа», — заявил Зась.

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