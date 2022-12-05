Москва, 5 декабря, 2022, 15:50 — ИА Регнум. Организация договора о коллективной безопасности (ОДКБ) проведёт первое заседание координационного совета по биологической безопасности 15 декабря в Санкт-Петербурге. Об этом 5 декабря заявил генеральный секретарь организации Станислав Зась.

Odkb-csto.org ОДКБ

«Очень важное мероприятие: мы для себя открываем новое направление деятельности нашей организации», — сказал Зась на заседании Парламентской Ассамблеи ОДКБ в Москве.

По его словам, проблема биологической безопасности остаётся актуальной, а ОДКБ завершает работу по формированию координационного совета по вопросам биобезопасности.

Он добавил, что сейчас прорабатывается первое заседание координационного совета, которое пройдёт 15 декабря в Санкт-Петербурге.

Напомним, 5 декабря в Москве проходит совместное заседание Совета Парламентской Ассамблеи ОДКБ и XV пленарное заседание ПА ОДКБ.