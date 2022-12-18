Москва, 18 декабря, 2022, 23:28 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с главой Аргентины Альберто Фернандесом и поздравил его с победой аргентинской сборной на чемпионате мира по футболу в Катаре, 18 декабря заявил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Путин

«Владимир Путин только что переговорил по телефону с президентом Аргентины Фернандесом и тепло поздравил его с победой сборной Аргентины на чемпионате мира по футболу», — сообщил он.

Матч Аргентина — Франция закончился серией пенальти со счетом 4:2. Аргентинская сборная стала трехкратным чемпионом мира по футболу.

Как сообщало ИА REGNUM, 18 декабря футболист команды Аргентины Лионель Месси реализовал пенальти в матче финала ЧМ в Катаре и побил мировой рекорд по количеству реализованных одиннадцатиметровых ударов. На его счету 20 мячей, отправленных в ворота соперников с пенальти на мировых первенствах по футболу.

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