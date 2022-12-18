Доха, 18 декабря, 2022, 22:27 — ИА Регнум. Нападающий французской сборной по футболу Килиан Мбаппе стал лучшим бомбардиром в истории финальных матчей чемпионатов мира 18 декабря после игры между Аргентиной и Францией, которая закончилась победой аргентинской команды, ставшей чемпионом мира.

(сс) Кирилл Венедиктов Килиан Мбаппе

В ходе прошедшего противостояния футболист отправил в ворота соперника два мяча. Всего Мбаппе забивал четыре гола в рамках заключительных матчей мировых первенств.

Он обошел по этому показателю Джеффа Хёрста (Англия), Зинедина Зидана (Франция), Ваву (Бразилия) и Пеле (Бразилия). На счету каждого из указанных футболистов по три мяча на финалах ЧМ.

Как сообщало ИА REGNUM, нападающий сборной Аргентины Лионель Месси впервые получил титул чемпиона мира вместе со своей командой по итогам победы над Францией в Катаре. В ходе игры ему удалось забить два гола.