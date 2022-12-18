Париж, 18 декабря, 2022, 12:56 — ИА Регнум. Президент Банка Франции Франсуа Вилеруа де Гало заявил, что инфляция в стране достигла 7,1%, сообщает Le Journal du Dimanche.

ИА REGNUM Инфляция

Франсуа Вилеруа де Гало сообщил в интервью французскому изданию, что инфляция в стране составляет 7,1% против 10% в среднем в еврозоне. По словам главы Банка Франции, эта разница объясняется действующим в стране ограничением на рост тарифов, которое направлено на поддержку французских граждан.

Президент Банка Франции пояснил, что рост инфляции в первую очередь связан с ценами на электроэнергию и продукты питания.

«Пик придется на первую половину 2023 года, а после инфляция будет постепенно снижаться», — заявил Франсуа Вилеруа де Гало, добавив, что инфляция в стране должна достичь уровня около 2% к концу 2024 года, если не будет нового энергетического кризиса.

Как сообщало ИА REGNUM, в марте 2022 года министр экономики Франции Бруно Ле Мэр заявил, что нынешний энергетический кризис, отмеченный стремительным ростом цен, сопоставим по интенсивности и жестокости с нефтяным шоком 1973 года.

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