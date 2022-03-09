Париж, 9 марта, 2022, 11:22 — ИА Регнум. Министр экономики Франции Бруно Ле Мэр заявил, что нынешний энергетический кризис, отмеченный стремительным ростом цен, «сопоставим по интенсивности и жестокости с нефтяным шоком 1973 года», передает BFM TV.

European People's Party Министр экономики и финансов Франции Брюно Ле Мэр

По словам министра экономики, второй масштабный план государственной помощи по модели «чего бы это ни стоило» только подстегнет рост цен.

Как сообщало ИА REGNUM, согласно оценке, опубликованной INSEE, количество новых рабочих мест во Франции за год превысило докризисный уровень.