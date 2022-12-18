Токио, 18 декабря, 2022, 10:17 — ИА Регнум. Депутат от правящей Либерально-демократической партии Кэнтаро Соноура может подать в отставку. О таком намерении он заявил своему окружению, сообщает газета «Иомиури».

(сс)江戸ラー Депутат Кэнтаро Соноура

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Решение покинуть занимаемый пост связано с расследованием финансового скандала вокруг политических фондов парламентария. Соноуру подозревают в сокрытии доходов от продажи билетов на многочисленные мероприятия в его поддержку в размере 40 миллионов иен (около 300 тысяч долларов). Также ему вменяется в вину сговор с секретарём, отвечавшим за финансы политических фондов в поддержку депутата.

Расследование ведёт особый отдел Токийской окружной прокуратуры. Надзорное ведомства рассматривает возможность возбуждения уголовного дела.

Обвинение может быть предъявлено по упрощенной процедуре, что позволит ограничиться штрафом и избежать открытого судебного процесса и тюремного наказания. Но даже в случае присуждения штрафа депутат на пять лет будет ограничен в гражданских и политических правах.

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Источники газеты в ЛДП считают отставку парламентария неизбежной. Как отмечают обозреватели, это станет ещё одним ударом для правительства Фумио Кисиды на фоне падения рейтинга нго правительства.

Как сообщало ИА REGNUM, в октябре министр по восстановлению экономики Японии Дайсиро Ямагива подал в отставку из-за ситуации с «Церковью объединения», которую обвиняют в вымогательстве крупных пожертвований у её последователей.

На прошлой неделе премьер-министр Японии Фумио Кисида отправил в отставку главу японского минюста Ясухиро Ханаси за его высказывание о смертной казни. Как отметило агентство Kyodo, это стало очередным ударом по правительству Кисиды.

Напомним, согласно результатам опроса общественного мнения агентства Jiji, в октябре рейтинг действующего правительства Японии, возглавляемого премьер-министром Фумио Кисидой, упал ниже критического уровня в 30%. При таком падении часто происходят отставки главы японского правительства.