Токио, , 07:58 — REGNUM Премьер-министр Японии Фумио Кисида отправил в отставку главу японского минюста Ясухиро Ханаси за его высказывание о смертной казни. Об этом сообщило агентство Kyodo со ссылкой на источники в правительстве Японии.

Япония Иван Шилов © ИА REGNUM

Поводом для отставки послужили слова Ханаси, который заявил, что его работа сводится к утверждению смертных приговоров. Это высказывание министра вызвало широкий общественный резонанс, что, вероятно, привело к отставке Ханаси.

Агентство отмечает, что произошедшее является очередным ударом по правительству Кисиды. Ранее ему пришлось проводить перестановки в правительстве из-за скандала вокруг связей министров с «Церковью объединения».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее министр образования Японии Кэйко Нагаока заявила, что японские власти начнут расследование в отношении «Церкви объединения» в течение месяца. Пока правительство готовит перечень вопросов, которые задаст руководителю организации.