Москва, 17 декабря, 2022, 17:29 — ИА Регнум. Защитные ограждения, которые возводились на Запорожской атомной электростанции все последние месяцы, показали свою эффективность. Они успешно помогают избежать повреждений объекта при обстрелах со стороны киевских боевиков. Об этом 17 декабря сообщил советник генерального директора концерна «Росэнергоатом» Ренат Карчаа.

(сс) DENAMAX Запорожская АЭС

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Так, по его словам, с помощью дополнительных инженерно-технических конструкций было защищено сухое хранилище отработавших ядерных отходов. В предыдущие периоды именно этот объект часто обстреливался из артиллерии со стороны городов Марганец и Никополь, находящихся под контролем режима Зеленского.

«Осколки снарядов, которые были выпущены по ЗАЭС во время одного из последних наиболее мощных таких ударов 20–21 ноября, как раз и приняла на себя защитная стенка, воздвигнутая перед [хранилищем]», ― уточнил в беседе с ТАСС Карчаа.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов заявил, что на территории Запорожской атомной электростанции начали монтировать защитный купол. По его словам, его смонтируют над хранилищем отработанных ядерных отходов для защиты от осколков снарядов и самодельных взрывных устройств, которые несут дроны.

Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии Рафаэль Гросси сообщил, что МАГАТЭ надеется достичь прогресса в решении вопроса безопасности Запорожской АЭС до конца текущего года. По его словам, уже рассматривается конкретное предложение, стороны достигли определенных договорённостей.