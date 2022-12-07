Энергодар, Запорожская область, 7 декабря, 2022, 04:22 — ИА Регнум. Россия принципиально поддерживает намерение создать вокруг Запорожской АЭС зону защиты. Об этом на заседании Генассамблеи ООН заявила представитель РФ Наталья Кармазинская.

Министерство обороны Российской Федерации Запорожская АЭС

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Она подчеркнула, что Россия ранее сообщала в официальных документах Совета Безопасности и Генассамблеи ООН о непрекращающихся обстрелах Запорожской АЭС со стороны украинских военнослужащих.

«Однако США и их союзники по-прежнему игнорируют происходящее и не спешат образумить режим Владимира Зеленского, который фактически играет жизнями не только своей страны, но и всего европейского континента», — отметила дипломат.

По её словам, Россия полностью поддерживает инициативу представителя МАГАТЭ о зоне защиты от ядерных угроз вокруг ЗАЭС, «но необходимо договориться о параметрах этой зоны, чтобы это не привело к снижению степени её защищённости и повышению угрозы совершения террористических актов».

Как сообщало ИА REGNUM, создание зоны безопасности вокруг Запорожской АЭС в варианте, который предлагает Запад, предполагает демилитаризацию Энергодара и переход станции под контроль ВСУ, отмечал ранее председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.