Москва, 16 декабря, 2022, 17:12 — ИА Регнум. В Госдуме осудили заявление командующего ВСУ Валерия Залужного об убийстве русских и ожидают, что киевский режим поглотит своих монстров.

(сс) Администрация Киевского режима Валерий Залужный

«Заявление командующего ВСУ Залужного, в котором он назвал «убийство русских» практикующей религией Украины, достойно учреждения специальной премии им. Адольфа Гитлера», — отметил глава комитета Госдумы по международным делам, лидер ЛДПР Леонид Слуцкий.

Настолько четко сформулировать человеконенавистническую суть своих деяний может только истинный его последователь, отметил парламентарий.

Киевский режим при этом не спешит ни дезавуировать, ни опровергать подобное признание и очевидно ждет аплодисментов от западных хозяев, констатировал депутат.

«Но не в ладоши здесь нужно хлопать, а за голову хвататься. Нацизм, взращенный на Украине коллективным Западом, превращается в жуткого монстра, который вот-вот поглотит своих же создателей», — прогнозирует Слуцкий.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, главком ВСУ Залужный в интервью изданию The Economist рассказал о новой религии Украины, провокационно заявив о том, что «русских нужно убивать».

Главком ВСУ Залужный получил просьбу снизить уровень активности в публичной сфере из-за слухов о напряжённых отношениях с главой киевского режима Владимиром Зеленским, пишет газета Financial Times со ссылкой на свои источники.

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