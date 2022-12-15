Москва, 15 декабря, 2022, 16:33 — ИА Регнум. Должности врачей-стажеров в первичном звене системы здравоохранения России поручил ввести президент РФ Владимир Путин. Он заявил об этом 15 декабря в ходе заседания Совета по стратегическому развитию и национальным проектам.

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«Предлагаю закрепить эту практику (работу студентов-медиков и ординаторов. — Прим. ред.) и ввести должности врачей-стажеров, чтобы ординаторы второго года обучения могли работать по специальности, прежде всего в первичном звене [системы здравоохранения РФ]», — сказал глава Российского государства.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент РФ Владимир Путин поручил зарезервировать в 2023 году 100 млрд рублей инфраструктурных кредитов для развития городов на Дальнем Востоке.