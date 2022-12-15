Москва, 15 декабря, 2022, 16:15 — ИА Регнум. Для развития городов на Дальнем Востоке поручил в 2023 году зарезервировать 100 млрд рублей инфраструктурных кредитов президент РФ Владимир Путин. Он заявил об этом 15 декабря в ходе заседания Совета по стратегическому развитию и национальным проектам.

Иван Шилов ИА REGNUM Дальний Восток

Как напомнил российский лидер, ранее была запущена программа развития дальневосточных городов, и планы по развитию Петропавловска-Камчатского уже рассмотрены, а в начале 2023 года должны быть рассмотрены планы по развитию ещё нескольких городов региона.

«Отмечу, что не все их потребности к настоящему времени финансово обеспечены. В этой связи предлагаю из дополнительных 250 млрд [рублей] выделить отдельный лимит в 100 млрд рублей на проекты городов Дальнего Востока», — сказал он.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее заявил президент РФ Владимир Путин заявил, что России нужно не просто заместить товары, но также и добиваться лидерства по ключевым направлениям, таким как искусственный интеллект, вычисление и передача данных, новые промышленные технологии и так далее.