Москва, 15 декабря, 2022, 16:07 — ИА Регнум. России нужно не просто заместить товары, но также и добиваться лидерства по ключевым направлениям, таким как искусственный интеллект, вычисление и передача данных, новые промышленные технологии и так далее. Об этом 15 декабря заявил президент РФ Владимир Путин в ходе заседания Совета по стратегическому развитию и национальным проектам.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Путин

Как напомнил российский лидер, введённые странами Запада против РФ санкции поставили перед нашей страной большое количество непростых задач: появились проблемы с комплектующими, дефицит технологических решений, и была нарушена привычная логистика.

При этом он подчеркнул, что всё это даёт нашей стране новые возможности и является стимулом для строительства в России экономики с полным технологическим, производственным, кадровым и научным суверенитетом.

«Важно не просто заместить какие-то товарные позиции, нужно добиваться лидерства по ключевым жизненно важным направлениям, таким, как уже говорили, искусственный интеллект, вычисление и передача данных, новые промышленные технологии и так далее», — сказал Путин.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что рекордным по строительству жилья, как ожидается, окажется 2022 год.