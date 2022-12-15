Москва, 15 декабря, 2022, 15:54 — ИА Регнум. Рекордным по строительству жилья, как ожидается, окажется 2022 год. Об этом 15 декабря заявил президент РФ Владимир Путин в ходе заседания Совета по стратегическому развитию и национальным проектам.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Новостройки

Как отметил российский президент, строительная отрасль стала одним из драйверов российской экономики и выросла на 5,8% за последние десять месяцев.

«Ожидается, что текущий год станет самым успешным, рекордным для отечественного жилищного строительства», — сказал Путин.

При этом он уточнил, что заместитель председателя правительства России Марат Хуснуллин недавно доложил ему об этих цифрах, которые «впечатляют».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что западные страны обрушились на Россию с экономической войной.