Путин: Запад обрушился на Россию с экономической войной
Путин назвал действия стран Запада против России экономической войной
Москва, 15 декабря, 2022, 15:45 — ИА Регнум. Западные страны обрушились на Россию с экономической войной. Об этом 15 декабря заявил президент РФ Владимир Путин в ходе заседания Совета по стратегическому развитию и национальным проектам.
Иван Шилов ИА REGNUM
Владимир Путин
«Коллективный Запад обрушился на нас [Россию] с экономической войной», — сказал глава Российского государства.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что расчёт стран Запада на разрушение экономики России не оправдался.