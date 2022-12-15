Москва, 15 декабря, 2022, 15:45 — ИА Регнум. Западные страны обрушились на Россию с экономической войной. Об этом 15 декабря заявил президент РФ Владимир Путин в ходе заседания Совета по стратегическому развитию и национальным проектам.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Путин

«Коллективный Запад обрушился на нас [Россию] с экономической войной», — сказал глава Российского государства.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что расчёт стран Запада на разрушение экономики России не оправдался.