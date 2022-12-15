Москва, 15 декабря, 2022, 15:36 — ИА Регнум. Расчёт стран Запада на разрушение экономики России не оправдался. Об этом 15 декабря заявил президент РФ Владимир Путин в ходе заседания Совета по стратегическому развитию и национальным проектам.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Путин

Как напомнил российский лидер, против нашей страны была развернута беспрецедентная санкционная агрессия, нацеленная на то, чтобы в сжатые сроки смять российскую экономику, путём грабежа валютных резервов обвалить рубль и этим спровоцировать в нашей стране разрушительную инфляцию.

«Этот расчёт, как мы видим, как, собственно, все видят, не оправдался», — сказал президент РФ.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент Литвы Гитанас Науседа заявил, что считает, что санкции против России, пакет которых обсуждают страны Евросоюза, не должны быть мягкими.