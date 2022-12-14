Париж, 14 декабря, 2022, 16:46 — ИА Регнум. Профсоюзы агентства парижского транспорта (RATP) призвали продолжить и усилить забастовочное движение с января 2023 года после забастовки 10 ноября, которая почти парализовала парижское метро, передает BFM TV.

(сс) KRIS AUS67 Протест во Франции

«Профсоюзы отмечают, что наши требования (модернизация, повышение квалификации рабочей силы и т.д.) не были услышаны», — говорится в сообщении ведущих профсоюзов Франции CGT, FO, Unsa и La Base.

На обязательных ежегодных переговорах руководство RATP сообщило, что уже индексировало зарплаты сотрудников на 2,2% и обещало повторить эту меру в январе 2023 года. Всего, по данным компании, надбавки сотрудникам обошлись компании в 200 млн евро в 2022 году.

«Переговоры, состоявшееся 9 декабря, далеко не соответствуют категориям», — заявили профсоюзы.

Забастовка может состояться «около 10 января», дата, выбранная правительством для представления проекта пенсионной реформы, против которого все профсоюзы во Франции планируют мобилизоваться.

Как сообщало ИА REGNUM, в случае забастовки медицинских работников в Великобритании будут привлекать к работе службы скорой помощи военнослужащих.

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