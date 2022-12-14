Профсоюзы во Франции призвали к новым забастовкам в январе
Профсоюзы во Франции призвали к новым забастовкам на транспорте в январе
Париж, 14 декабря, 2022, 16:46 — ИА Регнум. Профсоюзы агентства парижского транспорта (RATP) призвали продолжить и усилить забастовочное движение с января 2023 года после забастовки 10 ноября, которая почти парализовала парижское метро, передает BFM TV.
«Профсоюзы отмечают, что наши требования (модернизация, повышение квалификации рабочей силы и т.д.) не были услышаны», — говорится в сообщении ведущих профсоюзов Франции CGT, FO, Unsa и La Base.
На обязательных ежегодных переговорах руководство RATP сообщило, что уже индексировало зарплаты сотрудников на 2,2% и обещало повторить эту меру в январе 2023 года. Всего, по данным компании, надбавки сотрудникам обошлись компании в 200 млн евро в 2022 году.
«Переговоры, состоявшееся 9 декабря, далеко не соответствуют категориям», — заявили профсоюзы.
Забастовка может состояться «около 10 января», дата, выбранная правительством для представления проекта пенсионной реформы, против которого все профсоюзы во Франции планируют мобилизоваться.
Как сообщало ИА REGNUM, в случае забастовки медицинских работников в Великобритании будут привлекать к работе службы скорой помощи военнослужащих.
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