Лондон, 12 декабря, 2022, 17:48 — ИА Регнум. В случае забастовки медицинских работников в Великобритании будут привлекать к работе службы скорой помощи военнослужащих. Об этих планах властей написала 12 декабря Financial Times.

Даниль Муллагалиев ИА REGNUM Великобритания

В ближайшее время будут проведены переговоры руководства национальной службы здравоохранения Великобритании и представителей трех профсоюзов GMB, Unison и Unite. Власти намерены предотвратить забастовку медиков, которые выступают за повышение заработной платы.

Что касается привлечения военных в качестве водителей машин скорой помощи, то полностью восполнить нехватку персонала они не смогут, как отметила газета. Эта мера лишь поможет реагировать на чрезвычайные ситуации и экстренные вызовы в случае угрозы жизни пациентов.

Ранее сообщалось, что в Великобритании в последнее время назрел серьезный кадровый кризис в системе здравоохранения из-за снижения зарплаты медсестер. Медработники запланировали забастовки на 15 и 20 декабря.