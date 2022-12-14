Москва, 14 декабря, 2022, 13:42 — ИА Регнум. Федеральный центр продолжит поддерживаться российские регионы. Об этом журналистам 14 декабря заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя намерение Калининградской области обратиться в суд для взыскания убытков, понесённые из-за действий Литвы.

Иван Шилов ИА REGNUM Литва

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«Федеральный центр всегда поддерживал и будет поддерживать полноформатно регионы. Это обязанность», — подчеркнул официальный представитель Кремля.

Говоря о судебных перспективах, Песков отметил, что предстоит всё «взвесить и проработать с тем, чтобы спланировать шаги наилучшим образом», при этом учесть особенное положение Калининграда в силу географии.

Как сообщало ИА REGNUM, 18 июня Литва прекратила транзит в Калининград товаров, попавших под санкции ЕС. Речь идёт о порядка 40-50% номенклатуры грузов, в том числе строительные материалы, цемент и металлы. Власти России назвали запрет незаконным и потребовали его отменить.

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Позднее ЕС снял ограничения на железнодорожный транзит в Калининградскую область при соблюдении лимитов, которые рассчитываются по среднему объёму грузов за прошлые годы. В ноябре квота на транзит стройматериалов через Литву у Калининградской области закончилась.

В настоящее время власти Калининградской области планируют предъявить Литве иск в суд Всемирной торговой организации (ВТО) из-за ограничения транзита в регион по суше. Губернатор региона Антон Алиханов считает, что действия Литвы грубо нарушают базовые принципы прибалтийских стран, которые они брали на себя перед РФ при вступлении в Евросоюз.