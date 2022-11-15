Калининград, 15 ноября, 2022, 21:45 — ИА Регнум. У Калининградской области закончилась квота на транзит стройматериалов через Литву. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на региональное министерство развития инфоструктуры.

Carlos Sardá Транзит грузов

«Квотированию подлежат товары, перевозимые по сухопутью, в большинстве это материалы для производства. Например, квоты исчерпаны по таким материалам, как портландцемент, шлаковата, проволока и уголки из железа, прокат металла, лесоматериалы, стекло неармированное и так далее. <…> Перевозка этих и других материалов осуществляется сейчас также и морским путем», — отметили в министерстве.

Кроме того, сообщается, что в ближайшее время закончатся квоты на перевозку еще одни нескольких категорий грузов. Среди них — гидрокарбонат натрия, минеральные удобрения и стеклянная тара. Товары будут перевозить на паромах и сухогрузах.

Напомним, летом Литва перестала пропускать товары из санкционного списка из Калининградской области. В списке ограничения внушительный перечень грузов. Власти РФ назвали запрет незаконным и потребовали его отменить.

Позднее ЕС снял ограничения на железнодорожный транзит в Калининградскую область при соблюдении лимитов, которые рассчитываются по среднему объёму грузов за прошлые годы.