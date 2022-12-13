Прага, 13 декабря, 2022, 23:50 — ИА Регнум. Евросоюз не согласовал механизм ограничения колебаний цен на газ в рамках заседания министров энергетики стран ЕС, которое прошло 13 декабря, заявил журналистам глава минпромторга Чехии Йозеф Сикела.

Иван Шилов ИА REGNUM Евросоюз

Он сообщил, что повторная встреча запланирована на 19 декабря. Сикела отметил, что на мероприятии будет рассматриваться только этот вопрос.

Чиновник выразил надежду на то, что указанный механизм всё же удастся согласовать.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее агентство Bloomberg написало о том, что группа из 12 стран ЕС образовала коалицию, чтобы добиться смягчения потолка цен на газ из России.

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