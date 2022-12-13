Вашингтон, 13 декабря, 2022, 08:36 — ИА Регнум. Вновь стать лидером в поставках газа в страны Европейского союза может Россия. Об этом 12 декабря написал в своей статье обозреватель агентства Bloomberg Хавьер Блас.

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Как отметил автор публикации, в этом случае речь идёт о миллиардах долларов в экспортных мощностях газа.

При этом Блас указал, что ранее на собрании, которое было организовано Оксфордским институтом энергетических исследований, большое число политиков и экспертов высказались в пользу того, что Россия может вернуть себе статус главной фигуры на энергетическом рынке Европы.

«Я с теми, кто сказал «да», — написал он в своём материале, уточнив, что географические и рыночные условия в этом случае, по его мнению, перевешивают мнение любых политиков.

Также обозреватель напомнил, что Россия в течение долгого времени являлась самым крупным поставщиком голубого топлива в европейские страны, и добавил, что мнения политиков Европы в вопросе отношений РФ и Евросоюза разнятся.

«Если ЕС хочет сохранить конкурентоспособность в сфере химической, пищевой и тяжелой промышленности, ей необходим дешевый газ. Для Европы нет более дешевого газа, чем российский», — добавил Блас.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее государства «Группы семи» G7 призвали третьи страны присоединиться к инициативе по введению ограничения цены на нефть и нефтепродукты, поставляемые по морю из России.