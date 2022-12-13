Минск, 13 декабря, 2022, 12:31 — ИА Регнум. Всебелорусское народное собрание (ВНС) ― это важный конституционный представительный орган, орган высшего народовластия. Об этом 13 декабря на совещании по вопросам приведения отдельных законов в соответствие с обновленной конституцией заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко.

Иван Шилов ИА REGNUM Александр Лукашенко

Читайте также: Законопроект о Всебелорусском народном собрании вынесен на обсуждение

«ВНС ― стабилизатор нашего общества. В этом его главная роль ― стабилизировать общество на всех этапах его развития. И если возникнет необходимость, то именно на его площадке надо будет договариваться», ― цитирует пресс-служба белорусского лидера слова Лукашенко.

Президент республики добавил, что участники ВНС будут задействованы на общественных началах, не получая какого-либо денежного вознаграждения, а собрания будут проводиться минимум один раз в год. Одна из главных черт Всебелорусского народного собрания ― разностороннее представительство, указал Лукашенко, подчеркнув, что туда «войдут представители всех слоёв белорусского общества».

«Это должны быть люди знающие, с богатым опытом за плечами. Им предстоит принимать решения по стратегическим направлениям, важнейшим вопросам государственной и общественной жизни», ― отметил белорусский лидер.

Также по теме: В ЦИК Белоруссии рассказали, кто сможет попасть в ВНС

Как сообщало ИА REGNUM, согласно принятым в 2022 году поправкам в конституцию Белоруссии, Всебелорусское народное собрание является высшим представительным органом народовластия, определяющим стратегические направления развития общества и государства.

В октябре 2022 года законопроект о Всебелорусском народном собрании был вынесен на общественное обсуждение в Белоруссии.