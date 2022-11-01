Минск, 1 ноября 2022, 12:48 — REGNUM В проект Избирательного кодекса Белоруссии заложили требование к делегатам Всебелорусского народного собрания (ВНС) по аналогии с требованиями к кандидатам на должность президента Белоруссии. Об этом рассказала член Центральной избирательной комиссии Елена Балдовская, сообщает БЕЛТА.

Всебелорусское народное собрание
Всебелорусское народное собрание
President.gov.by

По словам Балдовской, делегатами ВНС не смогут стать те, у кого есть гражданство иностранного государства и документы, в том числе карта поляка, предоставляющие льготы в других странах.

Предполагается, что и в выдвижении, и в выборах делегатов ВНС смогут участвовать только члены общественных объединений, обладающие избирательным правом.

«У нас во многих общественных организациях могут быть и граждане Российской Федерации (они работают на предприятиях и т.д.). В формировании смогут участвовать только граждане Белоруссии», — пояснила член ЦИК.

Как сообщало ИА REGNUM, до 2 ноября в Белоруссии проходит общественное обсуждение проектов законов об изменении Избирательного кодекса и о Всебелорусском народном собрании.