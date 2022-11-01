Минск, , 12:48 — REGNUM В проект Избирательного кодекса Белоруссии заложили требование к делегатам Всебелорусского народного собрания (ВНС) по аналогии с требованиями к кандидатам на должность президента Белоруссии. Об этом рассказала член Центральной избирательной комиссии Елена Балдовская, сообщает БЕЛТА.

Всебелорусское народное собрание President.gov.by

По словам Балдовской, делегатами ВНС не смогут стать те, у кого есть гражданство иностранного государства и документы, в том числе карта поляка, предоставляющие льготы в других странах.

Предполагается, что и в выдвижении, и в выборах делегатов ВНС смогут участвовать только члены общественных объединений, обладающие избирательным правом.

«У нас во многих общественных организациях могут быть и граждане Российской Федерации (они работают на предприятиях и т.д.). В формировании смогут участвовать только граждане Белоруссии», — пояснила член ЦИК.

Как сообщало ИА REGNUM, до 2 ноября в Белоруссии проходит общественное обсуждение проектов законов об изменении Избирательного кодекса и о Всебелорусском народном собрании.