Москва, 13 декабря, 2022, 10:56 — ИА Регнум. Президент Российской Федерации Владимир Путин наградил губернатора Липецкой области Игоря Артамонова орденом Александра Невского, сообщает региональное правительство в телеграм-канале.

Пресс-служба Правительства Липецкой области Награждение Игоря Артамонова

«Церемония прошла в Екатерининском зале Кремля. Орден Игорю Артамонову вручил первый заместитель руководителя администрации президента Сергей Кириенко. Орденом Александра Невского награждаются граждане Российской Федерации за особые личные заслуги перед Отечеством в деле государственного строительства, многолетнюю добросовестную службу и высокие результаты, достигнутые ими при исполнении служебных обязанностей, в деле укрепления международного авторитета России, обороноспособности страны, развития экономики, науки, образования, культуры, искусства, охраны здоровья и другие заслуги», — говорится в заявлении.

Указ о награждении Игоря Артамонова государственной наградой ранее подписал президент России Владимир Путин.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, президент Российской Федерации Владимир Путин наградил медалью «За отвагу» инструктора по физкультуре Наталью Стус, которая в марте 2022 года остановила девушку, устроившую стрельбу в красноярском детском саду №31.

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