Москва, 12 декабря, 2022, 11:35 — ИА Регнум. В России возможностью бесплатно провести газ до границ участков своих домов воспользовались уже почти 800 тысяч граждан. Об этом 12 декабря на совещании с вице-премьерами сообщил премьер-министр России Михаил Мишустин.

Пресс-служба правительства Калужской области Газификация домовладения

«В целом уже около 800 тысяч наших граждан решили воспользоваться бесплатной возможностью на подведение газа до границ участков своих домов», ― указал председатель российского правительства.

Как сообщало ИА REGNUM, в октябре президент России Владимир Путин поручил правительству России продлить программу социальной газификации после 2022 года.

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1 декабря правительство РФ сделало эту программу бессрочной и распространило её на медицинские и образовательные организации. Согласно новым правилам, ряд учреждений, которые находятся в газифицированных населённых пунктах, больше не должны будут оплачивать проведение газопровода до своих территорий и за подключение к сетям. В перечень таких учреждений вошли детсады, поликлиники, больницы, школы, фельдшерско-акушерские пункты, отделения медиков общей практики и врачебные амбулатории.

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Отмечается, что бессрочным также стал проект, в рамках которого предусмотрена догазификация жилых домов граждан, — это позволит жителям таких домов бесплатно провести газ.