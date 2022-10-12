Москва, , 15:09 — REGNUM Программа социальной газификации будет продолжена после 2022 года. Об этом президент России Владимир Путин заявил 12 октября на форуме «Российская энергетическая неделя».

Газ Дарья Антонова © ИА REGNUM

«Прошу правительство продлить программу социальной газификации за горизонт 2022 года», — сказал глава государства.

Как сообщало ИА REGNUM, в стране по поручению президента развёрнута масштабная программа газификации регионов. В неё входит социальная газификация — ускоренное подключение к газу населённых пунктов, в которые уже подведён сетевой газ, без привлечения средств граждан.

Читайте также: Путин поручил предоставить нуждающимся субсидии на газовое оборудование