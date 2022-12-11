Москва, 12 декабря, 2022, 01:44 — ИА Регнум. В аэропортах Москвы «Внуково», «Домодедово» и «Шереметьево» задержали в общей сложности 53 рейса. Вылеты отменены из-за погодных условий. Информация о корректировке режима работы аэропортов опубликована на портале «Яндекс. Расписание».

torange.biz Нелетная погода

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Из «Внуково» вовремя не взлетят 12 самолётов и три вылета отменены, столько же рейсов вынужденно аннулированы в «Шереметьево». В «Домодедово» перенесено время 20 перелётов и отменены четыре, из «Шереметьево» в соответствии с расписанием не будут отправлены пассажиры 21 рейса.

Работа аэропортов вынужденно скорректирована вечером 11 декабря из-за неблагоприятных для перелётов погодных условий.

Как сообщало ИА REGNUM, более 50 рейсов были задержаны и четыре отменены в московских аэропортах утром 11 декабря.