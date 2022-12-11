Москва, 11 декабря, 2022, 08:49 — ИА Регнум. В московских аэропортах «Внуково», «Домодедово» и «Шереметьево» более 50 рейсов задержано и шесть отменено из-за снегопада, следует из данных сервиса «Яндекс. Расписание».

Дарья Антонова ИА REGNUM В аэропорту

Так, во «Внуково» было задержано пять рейсов, еще четыре отменено. В «Домодедово» задержано 35 рейсов, в «Шереметьево» — 11 рейсов задержано, два отменено.

Как сообщало ИА REGNUM, из-за натиска средиземноморского циклона общее количество осадков может достигнуть 20–25 мм за сутки, что станет рекордным показателем с 1960 года, когда в столице зафиксировали 12,6 мм осадков.

В общей сложности с 10 по 13 декабря в Москве выпадет около 50 мм осадков.