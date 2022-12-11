Мелитополь, 11 декабря, 2022, 15:43 — ИА Регнум. Вооруженные силы России уничтожили командный пункт ВСУ на запорожском направлении. Об этом 11 декабря сообщает пресс-служба Минобороны России.

Иван Шилов ИА REGNUM СВО

По информации министерства, командный пункт киевских боевиков на запорожском направлении был уничтожен боевыми расчетами крупнокалиберных 120-мм минометов 2Б11 ЮВО.

Уточняется, что российские военнослужащие также нанесли огневое поражение скоплению боевиков и их техники.

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«Засечка была проведена с помощью квадрокоптера. Обнаружили скопление противника до десяти человек, командный пункт и две единицы техники. По готовности, с третьей мины, нас скорректировали, и мы положили туда 20 снарядов», — приводит пресс-служба слова командира минометного взвода с позывным Идель.

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