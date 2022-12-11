В Сети появилось видео сдачи в плен экипажа танка ВСУ с заваренными люками
Москва, 11 декабря, 2022, 14:50 — ИА Регнум. В Сети появилось видео сдачи в плен украинских танкистов, которых пришлось вызволять из танка из-за заваренных люков.
Mil.gov.ua
Танк ВСУ
Где и когда было снято это видео, не сообщается. На кадрах показан танк ВСУ с заваренными люками. После демонтажа приваренных крепёжных элементов из люка выбрался наружу украинский военнослужащий.
По словам танкиста, люки заварили сваркой специально, чтобы экипаж не мог выйти из него и сдаться.
Ранее о заваренных люках в украинском танке сообщал командир батальона «Восток» Александр Ходаковский.
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