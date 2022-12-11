Эксперт рассказала о хитростях супермаркетов для стимулирования продаж
Товаровед предупредила россиян о тонкостях в супермаркетах для стимулирования продаж
Москва, 11 декабря, 2022, 03:04 — ИА Регнум. Об уловках в магазинах предупредила россиян доцент кафедры товароведения и товарной экспертизы РЭУ им. Г. В. Плеханова Оксана Гончаренко. Список хитрых ходов, которые используют сотрудники супермаркетов, она перечислила агентству «Прайм».
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По её словам, цель используемых инструментов — получение большей прибыли благодаря скрытому манипулированию покупателями и предотвращение просрочки товаров.
Она подчеркнула, что у каждой торговой точки свои хитрости при размещении продуктов, наиболее частые из них — использование «золотых полок», когда самые дорогие товары или продукты со скидкой располагаются на уровне глаз покупателей. Этим же способом магазины быстрее сбывают то, что скоро станет просроченным. Такие полки располагаются на расстоянии 1,2-1,7 метров от пола.
Как сообщало ИА REGNUM, в июле продукция российского производства заняла 83% рынка потребительских товаров повседневного спроса в первой половине 2022 года, что на 4% больше, чем годом раньше.