Москва, 11 декабря, 2022, 03:04 — ИА Регнум. Об уловках в магазинах предупредила россиян доцент кафедры товароведения и товарной экспертизы РЭУ им. Г. В. Плеханова Оксана Гончаренко. Список хитрых ходов, которые используют сотрудники супермаркетов, она перечислила агентству «Прайм».

Дарья Драй ИА REGNUM Полки с рисом

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По её словам, цель используемых инструментов — получение большей прибыли благодаря скрытому манипулированию покупателями и предотвращение просрочки товаров.

«По классике мерчандайзинга, на полке или в витрине ближе к покупателю должен располагаться товар, у которого срок реализации уже истекает. Покупателю удобно взять товар с краю, а продукты с более поздним сроком годности выкладываются в середине и конце полки, максимально глубоко, чтобы потребителю неудобно было вытаскивать такой продукт. Этот приём позволяет избежать остатков просроченных товаров», — отметила Оксана Гончаренко.

Она подчеркнула, что у каждой торговой точки свои хитрости при размещении продуктов, наиболее частые из них — использование «золотых полок», когда самые дорогие товары или продукты со скидкой располагаются на уровне глаз покупателей. Этим же способом магазины быстрее сбывают то, что скоро станет просроченным. Такие полки располагаются на расстоянии 1,2-1,7 метров от пола.

Как сообщало ИА REGNUM, в июле продукция российского производства заняла 83% рынка потребительских товаров повседневного спроса в первой половине 2022 года, что на 4% больше, чем годом раньше.