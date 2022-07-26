Москва, , 15:27 — REGNUM Продукция российского производства заняла 83% рынка потребительских товаров повседневного спроса в первой половине 2022 года, что на 4% больше, чем годом раньше, говорится в докладе, опубликованном NielsenIQ — компанией, собирающей данные о рынке розничной торговли и покупательском поведении. Об этом 26 июля сообщает агентство Reuters.

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Так называемые быстрореализуемые потребительские товары отечественного производства всё увереннее заполняют полки российских магазинов на фоне сокращения импорта из-за западных санкций.

Больше всего объем иностранных товаров сократился на алкогольном рынке, где российское пиво составило 89% продаж в первой половине 2022 года, что на 10% больше, чем годом ранее, как показали данные Nielsen.

«Ассортимент товаров, доступных потребителям на полках магазинов, сузился, — сказал директор по розничной торговле российского подразделения NielsenIQ Константин Локтев. — Товары, исчезнувшие с полок, стали активно замещаться в потребительской корзине брендами российского производства, для которых открылись большие возможности».

Как свидетельствуют данные, также заметно выросла доля снеков и средств личной гигиены, произведенных в России.

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