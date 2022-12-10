В Москве МЧС объявило экстренное предупреждение из-за непогоды
Гололёд и снежные заносы на дорогах: МЧС объявило экстренное предупреждение в Москве
Москва, 10 декабря, 2022, 22:42 — ИА Регнум. Жителей и гостей Москвы предупредили о выпадении мокрого снега в городе, возможном гололёде и снежных заносах на дорогах. Главное управление МЧС России в столице страны выпустило в связи с этим ряд рекомендаций и объявило экстренное предупреждение.
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«Сохраняются осадки (снег, мокрый снег), в отдельных районах налипание мокрого снега, местами гололед, на дорогах гололедица, местами снежные заносы», — сообщили в ГУ МЧС по Москве.
Ожидается, что снегопад будет продолжаться до утра 11 декабря. Горожан и гостей столицы просят быть аккуратными на дорогах при управлении автомобилями, парковать машины не возле деревьев, не подходить близко к рекламным щитам и слабо укреплённым конструкциям.
Как сообщало ИА REGNUM, о снежных выходных синоптики предупреждали москвичей 8 декабря.