Москва, 8 декабря, 2022, 16:30 — ИА Регнум. 12 декабря в Москве ожидаются аномальные осадки до 25 мм. Об этом сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

Иван Шилов ИА REGNUM В снегу

По его словам, в столице может быть установлен абсолютный рекорд для декабря.

Синоптик рассказал о снежных выходных, добавив, что 10 декабря ожидаются осадки до 13 мм, а 11 декабря — до 15 мм.

Тишковец акцентировал внимание на том, что снегопады, которые принес североатлантический циклон, «всего лишь легкая разминка перед грядущим буйством стихии». Он предупредил, что в пятницу, 9 декабря, в столичном регионе будет небольшой снег, температура воздуха опустится до минус 1 — минус 6 градусов, однако в субботу, 10 декабря, снегопады усилятся, а в воскресенье выпадет мокрый снег.

Говоря о начале следующей недели, специалист предупредил, что из-за натиска средиземноморского циклона общее количество осадков может достигнуть 20–25 мм за сутки, что станет рекордным показателем с 1960 года, когда в столице зафиксировали 12,6 мм осадков.

В общей сложности с 10 по 13 декабря в Москве выпадет около 50 мм осадков.