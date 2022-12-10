Северодонецк, ЛНР, 10 декабря, 2022, 17:53 — ИА Регнум. Около 800 гражданских лиц были убиты и захоронены в общих могилах в городе Северодонецке, когда он находился под контролем ВСУ, заявила председатель специальной комиссии по сбору и фиксации доказательств военных преступлений военно-политического руководства Украины против населения ЛНР Анна Сорокова. Об этом сообщает 10 декабря RT.

Никита Третьяков ИА REGNUM Северодонецк. Июнь 2022 года

Она уточнила, что говорит именно о городе, без прилегающих районов и посёлков.

«Подняли в самом городе Северодонецке 148 тел. Кроме этого, есть информация как минимум о двух захоронениях, где предположительно находятся до 600 человек», — сказала Сорокова.

Как сообщало ИА REGNUM, следователи выясняют обстоятельства гибели двух человек, тела которых найдены в резервуарах на АЗС в Северодонецке.

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