Северодонецк, ЛНР, 10 декабря, 2022, 17:37 — ИА Регнум. Тела двух человек со следами пыток и насильственной смерти обнаружены на автозаправке в Северодонецке (ЛНР). Следственный комитет расследует эти убийства, сообщает 10 декабря RT в телеграм-канале.

Никита Третьяков ИА REGNUM На территории завода «Азот» в Северодонецке

Останки людей находились в резервуарах подземных хранилищ на разрушенной АЗС. Руки погибших были связаны.

Предположительно, погибшие были пророссийски настроенными гражданами, с ними расправились украинские националисты.

«Принимаются меры по извлечению тел из подземных хранилищ. Проводятся мероприятия по установлению личностей погибших, а также на установление лиц, причастных к данным смертям», — заявил представитель Следственного комитета.

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