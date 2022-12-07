Москва, 7 декабря, 2022, 18:25 — ИА Регнум. В России может быть создана специальная структура для расследования военных преступлений ВСУ, заявил 7 декабря на встрече с членами совета по правам человека президент России Владимир Путин.

Kremlin.ru Заседание СПЧ при президенте РФ (архивное фото)

Президент призвал руководителей Генеральной прокуратуры и Следственного комитета «подумать на эту тему».

Ранее в ходе встречи с членами СПЧ Владимир Путин заявил, что западные политики прекрасно знают, кто и зачем обстреливает жилые районы городов Донбасса, и лишь делают вид, что это не так.