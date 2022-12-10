Нью-Йорк, США, 10 декабря, 2022, 03:31 — ИА Регнум. В США готовы проанализировать свидетельства, которые подтвердили бы факты незаконной продажи оружия, отправленного на Украину, третьим странам. Об этом заявил заместитель постоянного представителя США при ООН Ричард Миллс, выступая на заседании Совета Безопасности ООН 9 декабря.

Photolure Ричард Миллз

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Он подчеркнул, что на мероприятии не были названы «вызывающие доверие доказательства попадания вооружений не в те руки», и заверил, что США «очень серьёзно относятся к вопросу защиты своих оборонных технологий от неправомерного использования и контрабанды».

«Мы, безусловно, изучим свидетельства в поддержку этих обвинений, исходящие от глав государств и международных правоохранительных организаций, если они будут предоставлены», — пообещал Ричард Миллс.

По его мнению, единственным виновником утечек могла быть Россия, так как она якобы захватывала оружие западного производства на поле боя.

«Хотя мы не видели никаких достоверных свидетельств того, что Украина использует не по назначению американские вооружения и боеприпасы, мы признаем неизбежный риск того, что на поле боя вооружения могут быть захвачены или попасть не в те руки, мы всегда предпринимаем упреждающие шаги, чтобы избежать таких рисков», — также отметил заместитель постоянного представителя США при ООН.

Как сообщало ИА REGNUM, в своём выступлении на заседании Совета Безопасности ООН постоянный представитель России в Организации Объединённых Наций Василий Небензя заявил о контрабанде отправляемого на Украину оружия в третьи страны. Эту тему он назвал главной причиной инициирования Россией заседания в Совете Безопасности.