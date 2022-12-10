В США выразили готовность рассмотреть доказательства утечек оружия из Киева
Представитель США в ООН не увидел доказательств о контрабанде поставленного на Украину оружия
Нью-Йорк, США, 10 декабря, 2022, 03:31 — ИА Регнум. В США готовы проанализировать свидетельства, которые подтвердили бы факты незаконной продажи оружия, отправленного на Украину, третьим странам. Об этом заявил заместитель постоянного представителя США при ООН Ричард Миллс, выступая на заседании Совета Безопасности ООН 9 декабря.
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Он подчеркнул, что на мероприятии не были названы «вызывающие доверие доказательства попадания вооружений не в те руки», и заверил, что США «очень серьёзно относятся к вопросу защиты своих оборонных технологий от неправомерного использования и контрабанды».
По его мнению, единственным виновником утечек могла быть Россия, так как она якобы захватывала оружие западного производства на поле боя.
Как сообщало ИА REGNUM, в своём выступлении на заседании Совета Безопасности ООН постоянный представитель России в Организации Объединённых Наций Василий Небензя заявил о контрабанде отправляемого на Украину оружия в третьи страны. Эту тему он назвал главной причиной инициирования Россией заседания в Совете Безопасности.