Донецк, 10 декабря, 2022, 13:33 — ИА Регнум. Четыре беспилотных летательных аппарата были уничтожены Вооруженными силами России за минувшие сутки в Донецкой Народной Республике. Об этом 10 декабря сообщает пресс-служба Минобороны России.

U.S. Air Force Беспилотник

По информации министерства, средства противовоздушной обороны России за минувшие 24 часа уничтожили четыре беспилотника в районах населенных пунктов Валерьяновка, Благовещенка, Еленовка Донецкой Народной Республики.

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