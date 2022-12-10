ВС России уничтожили в ДНР четыре украинских беспилотника
Донецк, 10 декабря, 2022, 13:33 — ИА Регнум. Четыре беспилотных летательных аппарата были уничтожены Вооруженными силами России за минувшие сутки в Донецкой Народной Республике. Об этом 10 декабря сообщает пресс-служба Минобороны России.
U.S. Air Force
Беспилотник
По информации министерства, средства противовоздушной обороны России за минувшие 24 часа уничтожили четыре беспилотника в районах населенных пунктов Валерьяновка, Благовещенка, Еленовка Донецкой Народной Республики.
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