ВС России сорвали атаки подразделений ВСУ южнее Донецка
Российские войска сорвали атаки подразделений ВСУ южнее Донецка
Москва, 10 декабря, 2022, 13:29 — ИА Регнум. Российские войска отбросили украинские подразделения, предпринявшие попытки атак на южнодонецком направлении. Об этом сообщает 9 декабря Минобороны России в ежедневной сводке о ходе спецоперации.
Министерство обороны России
Солдаты ВС России во время спецоперации на Украине
Подразделения ВСУ пытались атаковать позиции российских войск в направлении населённых пунктов Сладкое и Шевченко в ДНР. Противник накрыт артиллерийским огнём и отброшен на исходные рубежи.
У населённого пункта Владимировка, добавили в ведомстве, уничтожены две украинские диверсионно-разведывательные группы. В результате ВСУ потеряли на южнодонецком направлении до 40 военнослужащих, два бронетранспортёра и четыре пикапа.
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