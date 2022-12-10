Москва, 10 декабря, 2022, 13:29 — ИА Регнум. Российские войска отбросили украинские подразделения, предпринявшие попытки атак на южнодонецком направлении. Об этом сообщает 9 декабря Минобороны России в ежедневной сводке о ходе спецоперации.

Министерство обороны России Солдаты ВС России во время спецоперации на Украине

Подразделения ВСУ пытались атаковать позиции российских войск в направлении населённых пунктов Сладкое и Шевченко в ДНР. Противник накрыт артиллерийским огнём и отброшен на исходные рубежи.

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У населённого пункта Владимировка, добавили в ведомстве, уничтожены две украинские диверсионно-разведывательные группы. В результате ВСУ потеряли на южнодонецком направлении до 40 военнослужащих, два бронетранспортёра и четыре пикапа.

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