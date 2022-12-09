Нью-Йорк, США, 10 декабря, 2022, 01:55 — ИА Регнум. На заседании Совета Безопасности ООН представитель РФ в Организации Объединённых Наций Василий Небензя акцентировал внимание на проблеме увеличения контрабанды оружия, предназначенного для Украины, в другие страны.

Un.org Василий Небензя

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Он считает, что происходящее будет иметь последствия. Проблему Небензя сформулировал как «рост контрабандных поставок оружия, поставляемого Украине, в различные регионы земного шара для международного мира и безопасности».

Эту тему представитель РФ назвал главной причиной инициирования Россией заседания в Совете Безопасности.

Небензя также заявил о том, что РФ не нуждается в поставках иранских беспилотников, «способна справиться со своими задачами и ни в чьей помощи не нуждается».

Как сообщало ИА REGNUM, постпред России в ООН заявил об участии США в управлении поставленными на Украину РСЗО HIMARS. Он также уверен, что беспилотники, отправленные для подрыва аэродромов в РФ, наводились на цели с помощью американской системы GPS.