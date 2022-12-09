Нью-Йорк, США, 10 декабря, 2022, 01:37 — ИА Регнум. Об участии США в управлении поставленными на Украину РСЗО HIMARS заявил постоянный представитель РФ в ООН Василий Небензя. Он высказался на заседании Совета Безопасности ООН.

Council.gov.ru Василий Небензя

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«Модернизированные советские беспилотники «Стриж» наводились на цели на аэродромах под Рязанью и Энгельсом с помощью американской системы GPS», — отметил он.

Небензя заверил, что США ответит за участие в наведении оружия на российские объекты.

Как сообщало ИА REGNUM, постпред РФ в ООН также заявил о том, что в Донецке «происходит настоящая бойня с применением западного оружия» силами «науськиваемых западными странами украинских карателей».