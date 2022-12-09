Донецк обстреливают «науськиваемые Западом украинские каратели» — Небензя
Небензя назвал обстрелы Донецка бойней с применением западного оружия
Москва, 10 декабря, 2022, 01:31 — ИА Регнум. Поставляемое Западом оружие используется для обстрела Донецка, заявил 9 декабря постоянный представитель России при ООН Василий Небензя. Город пытаются сравнять с землёй, подчеркнул он.
Minpromtorg.gov.ru
Василий Небензя
Читайте также: После обстрела ВСУ в Донецке частично разрушен этаж многоквартирного дома
Он считает, что в Донецке «происходит настоящая бойня с применением западного оружия» силами «науськиваемых западными странами украинских карателей».
«Россия сожалеет, что ООН не осудила Киев за удары по Донецку», — сказал Небензя.
Как сообщало ИА REGNUM, частично разрушены верхние этажи многоквартирного дома в Донецке после попадания ракет, выпущенных киевскими боевиками. Соседи и спасатели не смогли достучаться до жильцов повреждённых квартир.