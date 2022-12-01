Москва, , 00:00 — REGNUM Сегодня, 1 декабря, в России вступил в силу объемный закон об иностранных агентах, сообщает ИА REGNUM.

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Законом для информирования граждан о том, какие организации и лица являются иностранными агентами, предусматривается ведение единого реестра, содержащего также информацию о том, кто аффилирован с иностранными агентами.

Прописывается, что на физических лиц, аффилированных с иностранными агентами, не распространяются требования и ограничения, установленные для иностранных агентов.

Статус иностранного агента гражданин приобретает со дня, следующего за днем размещения на официальном сайте Минюста России сведений о таком лице в реестре иностранных агентов, и прекращает со дня исключения таких сведений из реестра.

На иностранных агентов возлагается обязанность сообщать о наличии такого статуса своим работникам, органам публичной власти, в которые они обращаются, лоббируя свои интересы, они обязаны маркировать производимые ими материалы.

Вводятся ограничения на работу иноагентов. Иноагенты не смогут осуществлять просветительскую деятельность в отношении несовершеннолетних и педагогическую деятельность в государственных и муниципальных образовательных организациях. Также изменения запрещают иноагентам проведение митингов, шествий и демонстраций на территории вокзалов, аэропортов, образовательных организаций и в местах, прилегающих к зданиям органов публичной власти (исключение — проведение мероприятий возле зданий религиозных организаций); им запрещается быть членами избирательных комиссий с правом решающего голоса.

Иноагентам запрещается продолжать службу в органах внутренних дел.

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Закон также касается и посредников. Под посредником при получении денежных средств и (или) иного имущества от иностранного источника понимается «гражданин Российской Федерации или российское юридическое лицо, осуществляющее передачу денежных средств и (или) иного имущества лицу от иностранного источника либо иного лица, находящегося под прямым или косвенным контролем такого источника».

Предполагается и наказание для иноагентов за нарушения требований закона.

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