Натовские снаряды выпустили киевские боевики по Кировскому району Донецка
Донецк, 9 декабря, 2022, 22:52 — ИА Регнум. Киевские боевики вечером 9 декабря нанесли несколько ударов по Кировскому району Донецка.
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В Донецке
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ВСУ выпустили пять снарядов калибра 155 мм по направлению Красногоровка — Донецк (Кировский район), сообщается в телеграм-канале представительства ДНР в СЦКК.
О пострадавших и жертвах информации нет.
Как известно, снаряды калибра 155 мм поставляют Украине страны НАТО.
Как сообщало ИА REGNUM, глава Донецка Алексей Кулемзин сообщил, что в ходе обстрела киевские боевики 9 декабря нанесли удары в районе Крытого рынка.