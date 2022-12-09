Донецк, 9 декабря, 2022, 22:52 — ИА Регнум. Киевские боевики вечером 9 декабря нанесли несколько ударов по Кировскому району Донецка.

Blog-donbassa.com В Донецке

Читайте также: ВСУ обстреляли в Донецке район Крытого рынка

ВСУ выпустили пять снарядов калибра 155 мм по направлению Красногоровка — Донецк (Кировский район), сообщается в телеграм-канале представительства ДНР в СЦКК.

О пострадавших и жертвах информации нет.

Как известно, снаряды калибра 155 мм поставляют Украине страны НАТО.

Как сообщало ИА REGNUM, глава Донецка Алексей Кулемзин сообщил, что в ходе обстрела киевские боевики 9 декабря нанесли удары в районе Крытого рынка.