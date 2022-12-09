Донецк, 9 декабря, 2022, 22:26 — ИА Регнум. Глава Донецка Алексей Кулемзин сообщил, что в ходе вечернего обстрела киевские боевики нанесли удары в районе Крытого рынка.

Ярослав Громов ИА REGNUM «Донецк непокорённый»

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По словам Кулемзина в телеграм-канале, в результате ударов были разбиты несколько торговых точек. Информация о пострадавших уточняется.

Как сообщало ИА REGNUM, предупреждение для жителей о необходимости находиться в укрытиях в связи с высокой вероятностью обстрелов объявлено в Одесской области на Украине.