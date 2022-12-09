Бишкек, 9 декабря, 2022, 17:00 — ИА Регнум. Никаких факторов для проведения новой частичной мобилизации в России, в том числе после Нового года, нет, заявил 9 декабря президент России Владимир Путин журналистам в ходе пресс-конференции по итогам визита на саммит ЕАЭС в Киргизию.

kremlin.ru Президент России Владимир Путин

«Нет таких факторов сегодня, они не просматриваются», — сказал Путин.

Он напомнил, что 300 тысяч человек уже были призваны в рамках мобилизации. Из них 150 тыс. сейчас находятся на полигонах Минобороны и в учебных центрах. Ни о какой дополнительной мобилизации речи не идёт.

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