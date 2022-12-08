Москва, 8 декабря, 2022, 08:28 — ИА Регнум. Дополнительной мобилизации граждан в ряды Вооружённых сил России в данный момент не требуется, значительная доля призванных в войска остаётся в «боевом резерве», заявил президент РФ Владимир Путин 7 декабря в ходе заседания Совета по правам человека.

Kremlin.ru Президент России Владимир Путин

Он отметил, что из 300 тыс. мобилизованных половина, то есть 150 тыс. бойцов, находятся в зоне проведения специальной операции, в составе группировки войск. Из этих 150 тыс. ещё половина — 77 тыс. бойцов — находится непосредственно в боевых подразделениях.

Остальные мобилизованные, находящиеся в зоне СВО, пояснил Путин, выполняют функции войск территориальной обороны или проходят дополнительную подготовку. Таким образом, ещё 150 тыс. мобилизованных — половина — вообще не находятся в группировке, а остаются на полигонах и в учебных центрах Минобороны.

Это такой боевой резерв, добавил глава государства.

«В этих условиях разговоры о каких-то дополнительных мобилизационных мероприятиях просто не имеют смысла. Необходимости для государства и для Министерства обороны в этом на сегодняшний день нет никакой», — подчеркнул Путин.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков призвал не обращать внимания на сообщения о продолжении мобилизации. В конце октября министр обороны Сергей Шойгу доложил главе государства, что задание по призыву в войска 300 тыс. человек выполнено, других заданий в планах нет.

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